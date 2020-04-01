Режим работы автобусов, трамваев и троллейбусов в Ижевске в период самоизоляции: как будет работать общественный транспорт

1 Апр 2020 2020-04-01T15:57:07+03:00

Часть маршрутов будет работать только в часы пик

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С 1 апреля в Ижевске изменилось расписание общественного транспорта из-за введения режима самоизоляции. Узнали подробнее.

Электротранспорт:

Троллейбусы №4, 6 и 14 и трамваи №7, 9 и 12 будут ходить только в часы пик. Интервалы движения не изменятся. Об этом сообщает пресс-служба ИжГЭТ.

Электротранспорт ходит по расписанию воскресенья. Маршруты трамваев №3, 4, 8 и 11 не работают.

Автобусы:

Расписание автобусов изменилось до 3 апреля. 4 и 5 апреля все маршруты работают по расписанию воскресенья. В будни практически все автобусы тоже будут ходить по расписанию воскресенья, но с некоторыми исключениями.

Маршруты № 19, 27, 29, 40 работают по расписанию субботы.

- №27 при этом начнет работать в другое время: в 6:00 он отправляется с остановки «Ул. Кузебая Герда», а в 5:56 - с остановки «Рембыттехника». Последние рейсы уйдут в 18:25 от остановки «Ул. Кузебая Герда» и 18:19 от остановки «Рембыттехника». Далее все рейсы будут уходить в парк.

- №26 работает по расписанию буднего дня.

- №6, 22, 25, 28 и 36 работают по расписанию воскресенья с некоторыми изменениями.

- №6 - ходит по расписанию воскресенья, но в 6:02 пущен дополнительный рейс из мкрн Люлли.

- №22 в утренний час пик сокращается интервал движения до 9 минут. Изменится время окончания работы: последний рейс с «Оранжерейного комплекса» уйдет в 20:22, а из мкрн «Нагорный» в 20:26.

- №25 будет раньше выходить на маршрут: в 5:24 от «Дома моделей», а 6:19 от мкрн. «Нагорный». С 6:00 до 8:00 интервал движения составит 9-16 минут. Последний полный рейс с «Автозавода» до ост. «Мкрн Нагорный» выйдет в 19.53, от мкрн «Нагорный» до «Автозавода» в 20.52. Последующие рейсы идут в парк.

- №28 раньше выйдет на линию: в 5:58 от пос. «Октябрьский», в 6:41 от ост. «Гастроном №21». Интервал движения с 6:00 до 8:00 - 12 минут. Изменяется время окончания работы. Последний полный рейс от пос. Октябрьский до ост. «Гастроном №21» уйдет в 19:58, из городка Металлургов до пос. Октябрьский - в 19:11, последующие рейсы идут в парк.

Уточнить расписание общественного транспорта можно на сайте АО «ИПОПАТ» или МУП «ИжГЭТ».

Как работают проездные?

Действие социальных проездных билетов, транспортных карт пенсионера, проездных для малообеспеченных детей и детей-сирот и проездных школьника и студента приостанавливается с 31 марта по 5 апреля. Об этом говорится в распоряжении главы Удмуртии.

Социальным проездным и картой пенсионера можно будет воспользоваться тем, кто работает на предприятиях жизнеобеспечения. Для этого нужна справка от работодателя.

Если вы не совершаете поездки в апреле по проездному, но пополнили его, можно перенести период действия проездного на май.

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ИСТОЧНИК KP.RU