2020-04-02T11:50:28+03:00
Происшествия

Сотрудницу одного из банков Удмуртии осудят за хищения более 12 млн рублей

Она похищала деньги у клиентов
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
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В Удмуртии осудят сотрудницу одного из банков за хищение у 10 клиентов более 12 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры республики.

- С сентября 2017 года по март 2019 года женщина приглашала клиентов в банк под предлогом переоформления имеющихся вкладов. Далее, пользуясь доверием клиентов, она получала доступ в личные кабинеты, откуда в последующем делала переводы на счета третьих лиц. Некоторых клиентов она убеждала в покупке сберегательных сертификатов и оставление их на хранение в банке. Сертификаты мошенница обманным путем оставляла себе и в последующем обналичивала, - сообщает пресс-служба.

Общая сумма ущерба превысила 12 млн рублей. Клиентам банка вернули деньги, обвиняемой предъявлен гражданский иск на сумму похищенного. Кроме того женщина обвиняется в совершении 10 преступлений, предусмотренных статьей «кража, совершенная с банковского счета в крупном и особо крупном размерах», что предусматривает наказание, в том числе, в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

Уголовное дело направлено в суд.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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