Несколько алкомаркетов в Ижевске, работавших как магазины с товарами первой необходимости, закрыли

2 Апр 2020 2020-04-02T10:01:49+03:00

С 28 марта по 5 апреля в Удмуртии приостановили розничную торговлю

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В Ижевске закрыли несколько алкомаркетов, которые работали под видом магазинов с товарами первой необходимости. Об этом сообщил министр промышленности и торговли Удмуртии Виктор Лашкарев в соцсетях.

- По многочисленным обращениям граждан, по фактам нарушения режима в рамках борьбы с коронавирусом, приняли меры в отношении компаний «Питьсбург» и «Бочка». Выявлены вопиющие нарушения по отсутствию ЕГАИС и онлайн касс. Магазины приостановили свою деятельность, - отметил министр.

Ранее, с 28 марта по 5 апреля в Удмуртии приостановили розничную торговлю. В штатном режиме остались работать аптеки, продуктовые магазины и магазины с товарами первой необходимости.

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ИСТОЧНИК KP.RU