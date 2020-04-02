Несколько алкомаркетов в Ижевске, работавших как магазины с товарами первой необходимости, закрыли
В Ижевске закрыли несколько алкомаркетов, которые работали под видом магазинов с товарами первой необходимости. Об этом сообщил министр промышленности и торговли Удмуртии Виктор Лашкарев в соцсетях.
- По многочисленным обращениям граждан, по фактам нарушения режима в рамках борьбы с коронавирусом, приняли меры в отношении компаний «Питьсбург» и «Бочка». Выявлены вопиющие нарушения по отсутствию ЕГАИС и онлайн касс. Магазины приостановили свою деятельность, - отметил министр.
Ранее, с 28 марта по 5 апреля в Удмуртии приостановили розничную торговлю. В штатном режиме остались работать аптеки, продуктовые магазины и магазины с товарами первой необходимости.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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