Более 40 тысяч офисных сотрудников «Ростелекома» перешли на удаленку

2 Апр 2020 2020-04-02T14:36:33+03:00

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«Ростелеком» начал переводить офисных сотрудников на удаленный режим работы в связи с распространением коронавируса 16 марта. В настоящее время более 40 тысяч работников обеспечены дистанционным доступом к рабочим местам, корпоративной почте, необходимым ИТ-системам и решениям для проведения аудио- и видеоконференций.

В макрорегиональном филиале «Волга», предоставляющем услуги оператора в Приволжском федеральном округе, удаленным доступом к корпоративным системам пользуются 3 600 сотрудников компании.

Быстрый и безболезненный переход на «удаленку» стал возможным благодаря заранее развернутой инфраструктуре и за счет использования собственных программных продуктов, таких как Tionix Virtual Desktop (VDI). VDI базируется в центрах обработки данных «Ростелекома» и позволяет в любое время и в любом месте подключиться к своему рабочему месту дистанционно.

Для совещаний в компании действует своя система для проведения аудио- и видеоконференций, чтобы коллеги из разных городов России могли проводить онлайн-встречи и решать рабочие задачи в командах.

Для оперативного информирования сотрудников «Ростелеком» использует корпоративный портал и мобильное приложение RT Life. В условиях пандемии был создан специальный портал remote.rt.ru, где собрана вся информация по организации удаленной работы и мерам профилактики коронавирусной инфекции. Для сотрудников в компании открыта горячая линия.

Для развития сотрудников действует онлайн-университет с курсами, тестами и вебинарами. В онлайн-эфир приглашаются разные специалисты, в том числе врачи, которые рассказывают, какие меры предосторожности нужно соблюдать, чтобы противостоять коронавирусу.

Информация от партнера

ИСТОЧНИК KP.RU