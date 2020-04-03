Из-за коронавируса поезда не будут ездить из Ижевска в Екатеринбург и Санкт-Петербург

3 Апр 2020 2020-04-03T15:35:30+03:00

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Из-за вспышки коронавируса и введенного режима самоизоляции компания РЖД отменила несколько поездов дальнего следования из Ижевска. Об этом сообщается на сайте компании.

Так, отменяется поезда Ижевск-Санкт Петербург : из Ижевска с 11 по 23 мая по нечетным числам, из Санкт-Петербурга – с 13 по 25 мая по нечетным числам. А также Отменяется из Ижевска с 8 по 22 апреля, с 24 мая до 12 декабря, из Санкт-Петербурга – с 10 по 24 апреля, и с 26 мая по 12 декабря.

Поезд Ижевск-Екатеринбург: отменяется из Ижевска 10, 16, 24, 26, 28, 30 апреля, со 2 до 14 мая, 22, 26, 28 мая, и с 1 июня до 12 декабря. Из Екатеринбурга – 11, 17, 25, 27, 29 апреля, с 1 по 15 мая, 23, 27, 29 мая, и с 2 июня по 12 декабря.

При этом сократится периодичность курсирования поезда Нижний Новгород Ижевск: поезд будет отправляться из Нижнего Новгорода с 8 апреля по 12 декабря по понедельникам, средам, четвергам и субботам. Из Ижевска с 9 апреля по 12 декабря по вторникам, четвергам, пятницам и воскресеньям.

Пассажиры могут вернуть в полном объеме средства за проездные документы, приобретенные в отмененные поезда. Вся информация по ссылке.

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ИСТОЧНИК KP.RU