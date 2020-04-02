Люди в желтых костюмах появились на улицах Ижевска
На улицы Ижевска вышли люди в желтых костюмах с тележками. Об их предназначении рассказал глава Ижевска.
Оказалось, что люди в желтых защитных костюмах это сотрудники одной из городских УК, в этот день они проводили санитарную обработку жилых домов.
- Сегодня работали в городке Металлургов. За день бригада обработала 15 многоквартирных домов, - сообщил глава Ижевска.
О планах дальнейших обработок не сообщается.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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