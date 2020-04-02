Люди в желтых костюмах появились на улицах Ижевска

2 Апр 2020 2020-04-02T07:07:54+03:00

Глава города рассказал, кто это такие

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На улицы Ижевска вышли люди в желтых костюмах с тележками. Об их предназначении рассказал глава Ижевска.

Оказалось, что люди в желтых защитных костюмах это сотрудники одной из городских УК, в этот день они проводили санитарную обработку жилых домов.

- Сегодня работали в городке Металлургов. За день бригада обработала 15 многоквартирных домов, - сообщил глава Ижевска.

О планах дальнейших обработок не сообщается.

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ИСТОЧНИК KP.RU