2020-04-03T15:42:53+03:00
Общество

В Приволжье растет спрос на голосовой и интернет-трафик

Абоненты Tele2 ежедневно покупают 725 часов разговоров и 16 тысяч гигабайтов интернета
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Tele2 фиксирует рост активности клиентов на площадке «Маркет Tele2». За последние две недели количество лотов с SMS-сообщениями выросло на 20%, при этом наибольшим спросом у абонентов в Приволжье пользуются минуты и интернет-трафик.

«Маркет Tele2» становится более востребованным среди абонентов оператора в условиях, когда все рабочие процессы переведены в удаленный режим, а общение с близкими – в онлайн. Так, количество выставленных на продажу лотов с SMS-сообщениями за последние две недели выросло на 20%. Вместе с тем, клиенты компании стали чаще покупать лоты с минутами и интернет-трафиком, спрос на них вырос на 7% и 3% соответственно.

С середины марта на площадке сервиса клиенты компании ежедневно в среднем покупают более 725 часов разговоров и 16000 гигабайтов интернета. Всего с начала года на «Маркете Tele2» пользователи в Приволжье купили свыше 1,2 млн гигабайтов, 63 тысячи часов мобильного общения и 750 тысяч SMS-сообщений.

Компания запустила уникальную платформу «Маркет Tele2» в сентябре прошлого года. Здесь клиенты могут размещать объявления о продаже минут и гигабайтов из пакета своего тарифа и покупать их из списка размещенных лотов. Продажа пакетов своего тарифа доступна пользователям открытой тарифной линейки «Мой Tele2» и тарифных планов «Премиум» и «Везде онлайн», а покупка – абонентам всех пакетных тарифов, в том числе архивных. Вырученные на бирже средства поступают на счет телефона абонента. Их можно потратить на оплату услуг связи. Сервис доступен как на сайте, так и в мобильном приложении «Мой Tele2».

ИСТОЧНИК KP.RU

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