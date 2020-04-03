2020-04-03T17:45:55+03:00
Общество

Выручка Tele2 от аналитики больших данных выросла в 2 раза

В 2020 году компания инвестирует в развитие сегмента до 100 млн рублей
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Tele2 подводит итоги работы направления big data за 2019 год. За прошлый год эффект от реализации внешних и внутренних проектов по аналитике больших данных вырос в 2 раза и составил 1,057 млрд рублей. При этом доход от внешней монетизации увеличился на 70%. Драйверами роста выручки стали направление геоаналитики и продукты для финансовых организаций.

Доходы оператора от внешних проектов выросли более чем в 10 раз по сравнению с 2018 годом. В прошлом году Tele2 продолжила сотрудничество с ДИТ Москвы. Например, data scientists оператора выполнили анализ структуры населения региона, динамики ее изменения, трафика пассажиров в метро на вход и выход в привязке ко времени суток.

Также в 2019 году компания проанализировала для Комитета по туризму Ленинградской области портрет и географию посетителей фестиваля «Чудо света», который прошел в ноябре на Дворцовой площади Северной столицы. В 2020 году после стабилизации эпидемиологической обстановки и восстановления сферы туризма Tele2 продолжит анализировать структуру внешнего и внутреннего туристического потока Северной столицы.

На втором месте по динамике роста выручки – решения для финансовых организаций и кредитных учреждений: на 86% увеличился доход от услуг рискового скоринга, верификации и других сервисов.

В 2019 году Tele2 поставила на поток использование предиктивной аналитики для повышения эффективности бизнеса. Так, десятки коммерческих и технических показателей работы оператора оцениваются в горизонте ближайших трех месяцев. Точность модели позволяет планировать работу разных подразделений и принимать верные управленческие решения.

В 2020 году Tele2 инвестирует в развитие аналитики больших данных и искусственного интеллекта до 100 млн рублей.

*Биг дата, *дата сайнтис

ИСТОЧНИК KP.RU

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