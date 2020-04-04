2020-04-04T12:19:15+03:00
Общество

Ижевчанин получил штраф за нарушение режима самоизоляции

Мужчина должен будет заплатить 1 тысячу рублей
Наталья Сорокина
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Фото: Амир ЗакировФото: Амир Закиров
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Жителя Ижевска оштрафовали за нарушение режима самоизоляции. Как сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии, 3 апреля он находился в общественном месте. Октябрьский суд города постановил назначить мужчине административный штраф в одну тысячу рублей.

МВД по Удмуртии напоминает, что согласно статье 20.6.1. КоАП РФ предусмотрена ответственность в виде штрафа. Для граждан – от 1 до 30 тысяч рублей, для должностных лиц – от 10 до 50 тысяч рублей. На лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, - от 30 до 50 тысяч рублей, а на юридические лица – от 100 до 300 тысяч рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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