Ижевчанин получил штраф за нарушение режима самоизоляции

4 Апр 2020 2020-04-04T12:19:15+03:00

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Жителя Ижевска оштрафовали за нарушение режима самоизоляции. Как сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии, 3 апреля он находился в общественном месте. Октябрьский суд города постановил назначить мужчине административный штраф в одну тысячу рублей.

МВД по Удмуртии напоминает, что согласно статье 20.6.1. КоАП РФ предусмотрена ответственность в виде штрафа. Для граждан – от 1 до 30 тысяч рублей, для должностных лиц – от 10 до 50 тысяч рублей. На лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, - от 30 до 50 тысяч рублей, а на юридические лица – от 100 до 300 тысяч рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU