4 Апр 2020 2020-04-04T15:21:46+03:00

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Шуточное видео репетиции с собакой снял во время самоизоляции солист Театра оперы и балета Удмуртии Роман Владимиров.

«Напарницу» - миниатюрного бультерьера - зовут Ефросинья. И она постоянная участница фотосессий. У собаки есть множество нарядов, сапоги, поэтому составить образ для совместного танца с хозяином не составило труда.

- Сидя дома, я продолжаю тренировки. Занимаюсь силовой и парной йогой, - рассказывает Роман Владимиров. – 1 апреля я был в отличном настроении и после тренировки решил, а почему бы не снять такое видео - адажио под музыку Чайковского из балета Щелкунчик.

В театре идею Романа с шуточным видео оценили и устроили целый флешмоб #артистывсамоизоляции. Артисты читают басни, выкладывают свои фотографии, а Эйми О’Донохью исполняет фуэте.

Солист балета из Ижевска снял шуточное видео репетиции с собакой.

СПРАВКА «КП»

В Театре оперы и балета Роман Владимиров с 2013 года. Преподает хореографию в Удмуртском республиканском колледже культуры. Гастролировал в Японии, Китае, США, Италии, Испании, Англии, Шотландии, Сербии, Черногории, Македонии, Финляндии, Швеции, Чехии, Румынии, Германии.

Исполняет партии в спектаклях «Жизель», «Юнона и Авось», «Лебединое озеро», «Баядерка», «Спящая красавица», «Щелкунчик», «Чипполино», «Корсар».

ИСТОЧНИК KP.RU