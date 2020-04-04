2020-04-04T15:21:46+03:00
Общество

Солист балета из Ижевска снял шуточное видео репетиции с собакой

На самоизоляции артист продолжает репетиции
Поделиться:
Комментарии: comments1
Фото: vk.com/id28567502Фото: vk.com/id28567502
Изменить размер текста:

Шуточное видео репетиции с собакой снял во время самоизоляции солист Театра оперы и балета Удмуртии Роман Владимиров.

«Напарницу» - миниатюрного бультерьера - зовут Ефросинья. И она постоянная участница фотосессий. У собаки есть множество нарядов, сапоги, поэтому составить образ для совместного танца с хозяином не составило труда.

- Сидя дома, я продолжаю тренировки. Занимаюсь силовой и парной йогой, - рассказывает Роман Владимиров. – 1 апреля я был в отличном настроении и после тренировки решил, а почему бы не снять такое видео - адажио под музыку Чайковского из балета Щелкунчик.

В театре идею Романа с шуточным видео оценили и устроили целый флешмоб #артистывсамоизоляции. Артисты читают басни, выкладывают свои фотографии, а Эйми О’Донохью исполняет фуэте.

Солист балета из Ижевска снял шуточное видео репетиции с собакой.

СПРАВКА «КП»

В Театре оперы и балета Роман Владимиров с 2013 года. Преподает хореографию в Удмуртском республиканском колледже культуры. Гастролировал в Японии, Китае, США, Италии, Испании, Англии, Шотландии, Сербии, Черногории, Македонии, Финляндии, Швеции, Чехии, Румынии, Германии.

Исполняет партии в спектаклях «Жизель», «Юнона и Авось», «Лебединое озеро», «Баядерка», «Спящая красавица», «Щелкунчик», «Чипполино», «Корсар».

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Жители Удмуртии»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Солист балета из Ижевска снял шуточное видео репетиции с собакой
Как ижевчанам правильно оформить больничный на карантине
Ижевчанин получил штраф за нарушение режима самоизоляции
30 марта стало самым теплым днем месяца в Удмуртии
Продуктовые наборы для школьников из многодетных семей выдадут в Удмуртии
В Удмуртии подтвердился еще один случай заболевания коронавирусом
Продленный режим самоизоляции и возможные меры ограничения поездок по республике: как коронавирус повлиял на жизнь Удмуртии 3 апреля
«Мамам с грудными детьми можно гулять»: глава Удмуртии о послаблении режима самоизоляции
Список организаций, которые смогут выйти 6 апреля на работу назвал глава Удмуртии
Психолог из Ижевска: «Чтобы не сойти с ума от новостей о коронавирусе, нужно включить информационную диету»
Глава Удмуртии продлил режим самоизоляции в республике до 30 апреля
Выручка Tele2 от аналитики больших данных выросла в 2 раза
Замдиректора ижевского предприятия подозревается в совершении тяжкого преступления
Клиенты ВТБ смогут получить бесплатную онлайн-консультацию по коронавирусу
Какая погода ожидается в Ижевске в выходные?
В Приволжье растет спрос на голосовой и интернет-трафик