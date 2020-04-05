В Зоопарке Удмуртии отметили День рождения одного их жителей

5 Апр 2020 2020-04-05T08:30:23+03:00

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Первый День рождения одного из жителей зоопарка – лемура отметили 4 апреля. По сообщениям пресс-службы ижевского зоопарка, малыш появился на свет у пары лемуров Джулиана и Глории месяц назад.

Пол лемура пока неизвестен. Но это перестанет быть тайной, как только новорожденный подрастет и стает вести более самостоятельный образ жизни.

- С первых дней жизни малыш находится под строгим контролем мамы. Папа и сородичи даже не смеют приближаться к малышу. Несмотря на ограничения в общении, лемурчик не обделен лаской и вниманием. Он купается в нежности мамы Глории. И она прекрасно справляется со своими новыми обязанностями, - отметили в пресс-службе ижевского зоопарка.

В подарок от работников зоопарка лемур получил праздничный фруктовый торт и витаминный коктейль, однако угощения достались Глории.

Стоит отметить, что и Глория и ее возлюбленный Джулиан стали родителями впервые.

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ИСТОЧНИК KP.RU