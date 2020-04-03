В зоопарк Удмуртии привезли самку выдры из Екатеринбурга
В зоопарк Удмуртии привезли самку выдры из Екатеринбурга для местного самца Флоки. Об этом сообщает пресс-служба учреждения.
- Самка по имени Мишель родом из Екатеринбургского зоопарка. Мама малышки решила после родов, что ее миссия выполнена. Что делать после с крошечным существом, она не знала. Поэтому покинула «родильный дом» и ушла гулять в вольер. Сегодня Мишель адаптируется в стенах своего нового дома. Знакомится с сотрудниками зоопарка Удмуртии, - сообщает пресс-служба.
Также сообщается, что самка сейчас будет находиться месяц на карантине. А после первое время будет адаптироваться в вольере одна. Позже ее познакомят с Флоки.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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