2020-04-03T13:19:04+03:00
Общество

В зоопарк Удмуртии привезли самку выдры из Екатеринбурга

Ее планируют познакомить с местной выдрой самцом Флоки
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: пресс-служба зоопарка УдмуртииФото: пресс-служба зоопарка Удмуртии
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В зоопарк Удмуртии привезли самку выдры из Екатеринбурга для местного самца Флоки. Об этом сообщает пресс-служба учреждения.

- Самка по имени Мишель родом из Екатеринбургского зоопарка. Мама малышки решила после родов, что ее миссия выполнена. Что делать после с крошечным существом, она не знала. Поэтому покинула «родильный дом» и ушла гулять в вольер. Сегодня Мишель адаптируется в стенах своего нового дома. Знакомится с сотрудниками зоопарка Удмуртии, - сообщает пресс-служба.

Также сообщается, что самка сейчас будет находиться месяц на карантине. А после первое время будет адаптироваться в вольере одна. Позже ее познакомят с Флоки.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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