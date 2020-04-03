3 Апр 2020 2020-04-03T13:19:04+03:00

Изменить размер текста: A A

В зоопарк Удмуртии привезли самку выдры из Екатеринбурга для местного самца Флоки. Об этом сообщает пресс-служба учреждения.

- Самка по имени Мишель родом из Екатеринбургского зоопарка. Мама малышки решила после родов, что ее миссия выполнена. Что делать после с крошечным существом, она не знала. Поэтому покинула «родильный дом» и ушла гулять в вольер. Сегодня Мишель адаптируется в стенах своего нового дома. Знакомится с сотрудниками зоопарка Удмуртии, - сообщает пресс-служба.

Также сообщается, что самка сейчас будет находиться месяц на карантине. А после первое время будет адаптироваться в вольере одна. Позже ее познакомят с Флоки.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

- Выходная неделя для всех: зоопарк Удмуртии приостановил работу.

- Сурки из зоопарка Удмуртии вышли из спячки.

- Радостная новость! В зоопарке Удмуртии родился детеныш лемура.

Следите за новостями Ижевска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU