2020-04-06T08:56:54+03:00
Коронавирус Covid-19

Семь контрольно-пропускных пунктов появилось на границах Удмуртии

Их задача – информирование граждан о режиме самоизоляции
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: Ярослав СеменовФото: Ярослав Семенов
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На выездах из Удмуртии появились семь передвижных контрольно-пропускных пунктов. Об этом сообщил председатель правительства республики Ярослав Семенов в соцсетях.

- Пункты организованы в 7 направлениях въезда и выезда из Удмуртии и Ижевска: два поста в строну Пермского края, один в сторону Башкортостан, два - Кировской области и ещё два - Татарстана. Их задача: информировать граждан о действии режима самоизоляции, проверять наличие необходимых документов, в том числе справок от работодателя. Отмечу, что полицейские вправе составить протокол на тех, кто нарушает ПДД и режим самоизоляции, - написал Ярослав Владимирович.

При этом в распоряжении главы Удмуртии указано, что доставка грузов и работа транспортных компаний должна быть обеспечено в полном объеме.

- Напомню еще раз: режим самоизоляции необходимо соблюдать всем и не покидать квартиры без объективных на то причин, - заключил председатель правительства.

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- Неизвестно, каким образом два жителя Удмуртии оказались на льду пруда и почему решили вздремнуть, ясно одно: все закончилось бы плохо, если бы не вмешались спасатели.

ИСТОЧНИК KP.RU

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