2020-04-06T09:34:10+03:00
Происшествия

Жителя Удмуртии осудили за смерть знакомого

Между мужчинам произошла ссора
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
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В Удмуртии вынесли приговор 31-летнему местному жителю. Его обвиняли в умышленном причинении тяжко вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшего. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК России по республике.

- Установлено, что ранее судимый обвиняемый был в гостях у знакомой девушки, где вместе с ней и другими лицами выпивал. В процессе распития алкоголя один из гостей стал проявлять знаки внимания хозяйке квартиры. Обвиняемый из ревности избил мужчину кулаками по лицу и голове. Еще один из присутствующих мужчин успокоил участников драки и компания продолжила выпивать, - сообщает пресс-служба.

Утром хозяйка квартиры обнаружила потерпевшего без признаков жизни. Мужчина скончался от полученных травм. Дождавшись следующей ночи, обвиняемый и его знакомые вынесли тело потерпевшего из квартиры, поместив на улице в кустарник, где его обнаружили прохожие, сообщившими об этом в полицию.

В рамках расследования уголовного дела допрошены свидетели и очевидцы, проведены проверки показаний на месте, а также всевозможные экспертизы. Приговором суда мужчине назначено наказание в виде 7 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

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- На въездах в Удмуртию появились передвижные контрольно-пропускные пункты. Узнали, сколько их и где конкретно они расположились.

ИСТОЧНИК KP.RU

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