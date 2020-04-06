МВД по Удмуртии: за прошедшие выходные 249 человек нарушили режим самоизоляции

6 Апр 2020 2020-04-06T09:58:53+03:00

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В Удмуртии за прошедшие выходные полицейские выявили 249 фактов нарушения режима самоизоляции. Об этом сообщает пресс-служба МВД по республике.

По информации пресс-службы, граждане гуляли в общественных местах, не смотря на распоряжение главы Удмуртии «О введении режима самоизоляции». По всем фактам нарушений составлены протоколы по статье «Невыполнение правил поведения при введении режима повышенной готовности». Материалы направлены в районные суды для принятия решения.

МВД по республике напоминает, что статьей 20.6.1. КоАП РФ предусмотрена ответственность в виде штрафа для граждан в размере от одной до тридцати тысяч рублей; на должностных лиц - от десяти тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, - от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц - от ста тысяч до трехсот тысяч рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU