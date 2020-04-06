В Ижевске решили подбодрить врачей, которые борются с коронавирусом
Ижевчане продолжают поддерживать друг друга во время карантина. Одна из пиццерий города решила поблагодарить врачей инфекционной больницы необычно. К обеду им доставили 30 бесплатных пицц.
- В такое время нам очень важна поддержка, - говорит Ирина Бастрикова, врач кабинета профилактики Республиканской клинической инфекционной больницы г. Ижевска. - Мы чувствуем, что не одни. Все вместе мы справимся с любой ситуацией.
Врачи отмечают, физическая и психологическая нагрузка стала выше. Сейчас особое внимание уделяют тем, кто вернулся из-за рубежа или контактировал с больным коронавирусом. С другими заболеваниями теперь берут только тяжелых больных. За одни сутки в больницу может поступить до 50 человек с ОРЗ и гриппом, у которых необходимо взять анализы на коронавирус.
ИСТОЧНИК KP.RU
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