Tele2 продлевает бесплатный доступ к мессенджерам для абонентов за рубежом

6 Апр 2020 2020-04-06T16:01:45+03:00

До конца апреля они могут бесплатно обмениваться сообщениями в мессенджерах даже при нулевом балансе

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Tele2 продолжает поддерживать клиентов, которые не могут вылететь в Россию из-за ограничений авиасообщения на фоне пандемии коронавируса. До конца апреля абоненты смогут бесплатно обмениваться в мессенджерах текстовыми сообщениями в международном роуминге даже при нулевом балансе.

Бесплатно использовать мессенджеры - WhatsApp, Viber и «ТамТам» смогут абоненты Tele2 до 30 апреля даже при нулевом балансе. Опция действует в следующих странах: Австралия, Австрия, Ватикан, Дания, Израиль, Италия, Казахстан, Катар, Китай, Кувейт, Латвия, Литва, Сан-Марино, Сингапур, США, Таиланд, Тайвань, Турция, Украина, Финляндия, Хорватия, Черногория, Швеция, Эстония.

Услуга доступна на любых тарифных планах. Ее можно активировать бесплатно в личном кабинете или с помощью команды, указанной в SMS.

Ранее Tele2 сделала доступной услугу «На доверии» всем клиентам, остающимся в Европе и странах СНГ. При ее активации абоненты могут продолжить пользоваться связью в роуминге при отрицательном балансе до 1000 руб.

Помимо особых мер в роуминге, с 17 марта компания обнулила стоимость звонков для своих абонентов из любого региона присутствия Tele2 России на московские горячие линии по коронавирусу. Это справочные телефоны 7 (495) 870 45 09 и 7 (499) 251 83 00. Кроме того, Tele2 сделала сайт стопкоронавирус.рф доступным всем абонентам вне зависимости от оплаты тарифа и наличия пакета трафика

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ИСТОЧНИК KP.RU