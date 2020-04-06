Tele2 продлевает бесплатный доступ к мессенджерам для абонентов за рубежом
Tele2 продолжает поддерживать клиентов, которые не могут вылететь в Россию из-за ограничений авиасообщения на фоне пандемии коронавируса. До конца апреля абоненты смогут бесплатно обмениваться в мессенджерах текстовыми сообщениями в международном роуминге даже при нулевом балансе.
Бесплатно использовать мессенджеры - WhatsApp, Viber и «ТамТам» смогут абоненты Tele2 до 30 апреля даже при нулевом балансе. Опция действует в следующих странах: Австралия, Австрия, Ватикан, Дания, Израиль, Италия, Казахстан, Катар, Китай, Кувейт, Латвия, Литва, Сан-Марино, Сингапур, США, Таиланд, Тайвань, Турция, Украина, Финляндия, Хорватия, Черногория, Швеция, Эстония.
Услуга доступна на любых тарифных планах. Ее можно активировать бесплатно в личном кабинете или с помощью команды, указанной в SMS.
Ранее Tele2 сделала доступной услугу «На доверии» всем клиентам, остающимся в Европе и странах СНГ. При ее активации абоненты могут продолжить пользоваться связью в роуминге при отрицательном балансе до 1000 руб.
Помимо особых мер в роуминге, с 17 марта компания обнулила стоимость звонков для своих абонентов из любого региона присутствия Tele2 России на московские горячие линии по коронавирусу. Это справочные телефоны 7 (495) 870 45 09 и 7 (499) 251 83 00. Кроме того, Tele2 сделала сайт стопкоронавирус.рф доступным всем абонентам вне зависимости от оплаты тарифа и наличия пакета трафика
Следите за новостями Ижевска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Бизнес - новости Ижевска и Удмуртии»