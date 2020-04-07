2020-04-07T06:24:49+03:00
Общество

Количество рейсов некоторых автобусов снизят в Ижевске

Это связано с маленьким пассажиропотоком
Мария ХАФИЗОВА
Поделиться:
Фото: Амир ЗакировФото: Амир Закиров
Изменить размер текста:

В Ижевске снизят количество рейсов нескольких автобусов. Об этом сообщает в группе «АО ИПОПАТ | Ижевск» «ВКонтакте».

- На маршрутах 25, 26 и 36 днем будет перерыв в работе. также сокращено количество рейсов на маршруте №308, - говорится в сообщении.

Отмечается, что такие изменения связаны с низким пассажиропотоком днем.

ВАЖНО!

Следить за обновлениями расписания городских и пригородных маршрутов можно на сайте предприятия.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ

Чиновницу из Удмуртии подозревают в нарушении карантина после поездки за границу

Очевидцы: на улице Ильфата Закирова в Ижевске нашли тело женщины

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Транспорт Ижевска»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Четыре новых случая заражения коронавирусной инфекцией выявлено в Удмуртии
Фигуристка из Удмуртии Елизавета Туктамышева показала репетицию новой программы
Количество рейсов некоторых автобусов снизят в Ижевске
Чиновницу из Удмуртии подозревают в нарушении карантина после поездки за границу
Пропускные пункты на въездах в Удмуртию и штрафы за нарушение режима самоизоляции: как коронавирус повлиял на жизнь республики 6 апреля
19-летнюю жительницу Удмуртии разыскивают почти месяц
Мошенники оформили на имя ижевчанки кредит на сумму почти 400 тысяч рублей и похитили их
Полицейские в Удмуртии задержали наркокурьера из Пермского края
Tele2 продлевает бесплатный доступ к мессенджерам для абонентов за рубежом
Врача из Ижевска будут судить за смерть пациента
7 апреля в Удмуртии ожидается усиление ветра