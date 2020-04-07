Количество рейсов некоторых автобусов снизят в Ижевске
В Ижевске снизят количество рейсов нескольких автобусов. Об этом сообщает в группе «АО ИПОПАТ | Ижевск» «ВКонтакте».
- На маршрутах 25, 26 и 36 днем будет перерыв в работе. также сокращено количество рейсов на маршруте №308, - говорится в сообщении.
Отмечается, что такие изменения связаны с низким пассажиропотоком днем.
ВАЖНО!
Следить за обновлениями расписания городских и пригородных маршрутов можно на сайте предприятия.
К ДРУГИМ НОВОСТЯМ
Чиновницу из Удмуртии подозревают в нарушении карантина после поездки за границу
Очевидцы: на улице Ильфата Закирова в Ижевске нашли тело женщины
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Транспорт Ижевска»