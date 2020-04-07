Количество рейсов некоторых автобусов снизят в Ижевске

7 Апр 2020 2020-04-07T06:24:49+03:00

Это связано с маленьким пассажиропотоком

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В Ижевске снизят количество рейсов нескольких автобусов. Об этом сообщает в группе «АО ИПОПАТ | Ижевск» «ВКонтакте».

- На маршрутах 25, 26 и 36 днем будет перерыв в работе. также сокращено количество рейсов на маршруте №308, - говорится в сообщении.

Отмечается, что такие изменения связаны с низким пассажиропотоком днем.

ВАЖНО!

Следить за обновлениями расписания городских и пригородных маршрутов можно на сайте предприятия.

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ИСТОЧНИК KP.RU