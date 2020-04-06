Очевидцы: на улице Ильфата Закирова в Ижевске нашли тело женщины
В Ижевске ночью 6 апреля под окнами многоэтажки обнаружили тело девушки. Об этом сообщили очевидцы в соцсетях.
По сообщениям очевидцев это произошло около 00:30 6 апреля. Все службы были на месте незамедлительно. Источник в правоохранительных органах подтвердил информацию о произошедшем.
В результате падения с высоты женщина погибла. На данный момент устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего.
К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:
- В выходные на трассе Удмуртии произошло смертельное ДТП. Узнали подробности.
- Хорошие новости тоже есть! Гендиректор "Парков Ижевска" рассказал "Комсомолке", что в Летнем саду появится новый экстремальный аттракцион. Конечно же, после того, как мы все сможем выйти спокойно на улицу, а пока #лучшедома
- МВД по Удмуртии: за прошедшие выходные 249 человек нарушили режим самоизоляции.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Происшествия в Ижевске»