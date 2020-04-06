2020-04-06T12:21:36+03:00
Происшествия

Очевидцы: на улице Ильфата Закирова в Ижевске нашли тело женщины

Это произошло в ночь на 6 апреля
Дарья ПОРСЕВАБОБРОВ Игорь
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Фото: vk.com/izhevsk118Фото: vk.com/izhevsk118
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В Ижевске ночью 6 апреля под окнами многоэтажки обнаружили тело девушки. Об этом сообщили очевидцы в соцсетях.

По сообщениям очевидцев это произошло около 00:30 6 апреля. Все службы были на месте незамедлительно. Источник в правоохранительных органах подтвердил информацию о произошедшем.

В результате падения с высоты женщина погибла. На данный момент устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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