«Ростелеком» организовал в Удмуртии горячую линию для проведения благотворительной акции «ПоддЕРжка»
«Ростелеком» оказал техническое содействие в организации прямой линии для поддержки малообеспеченных семей и пожилых граждан во время эпидемии коронавируса. Контакт-центр создан на базе «Виртуальной АТС» оператора. Функциональные возможности сервиса позволяют республиканскому волонтерскому штабу принимать большое количество звонков, создавать голосовое меню и перераспределять вызовы. Вся информация хранится на надежно защищенном виртуальном сервере «Ростелекома».
- Позвонив на горячую линию, любой желающий может оставить заявку на оказание помощи нуждающимся. Коробки с продуктовыми наборами и предметами первой необходимости постоянно поступают в волонтерский штаб. На прошлой неделе гуманитарную помощь получили 152 семьи. Приглашаем всех неравнодушных граждан, предпринимателей и некоммерческие организации присоединиться к благотворительной акции, - прокомментировал Александр Бречалов, глава Удмуртской Республики.
- Сотрудники регионального штаба по борьбе с коронавирусом обратились к нам за помощью, когда их телефонная линия перестала справляться с потоком звонков. Мы оперативно организовали многоканальную телефонную связь, рассчитанную на пять операторов, а сейчас в режиме нон-стоп подключаем еще пятерых, - рассказал Сергей Тульчинский, директор филиала ПАО «Ростелеком» в Удмуртской Республике.
Чтобы оставить заявку на оказание помощи, необходимо позвонить на горячую линию по телефону +7 (3412) 725-385. Контакт-центр работает ежедневно, в том числе в выходные дни, с 9:00 до 18:00.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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