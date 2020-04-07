«Погоня и применение табельного оружия»: полицейские в Удмуртии задержали нарушителя
В Удмуртии при патрулировании улиц села Сюмси водитель машины «Тойота Королла» нарушил ПДД. Сотрудники ДПС потребовали, чтобы нарушитель остановился. Об этом сообщает пресс-служба МВД по республике.
- Полицейские начали преследование, но водитель не реагировал на требования об остановке, при этом ехал на большой скорости, выезжал на «встречку», создавая аварийную ситуацию. На 17 км автодороги Ува - Сюмси водитель резко развернулся, врезался в патрульную машину и поехал в обратную сторону. Было принято решение о применении табельного оружия, - сообщает пресс-служба.
После того, как машину удалось остановить, водитель выбежал из салона и попытался скрыться в лесу, но был задержан полицейскими. От проведения медосвидетельствования 32-летний мужчина отказался. Водителя и пассажира машины доставили в отдел полиции. В отношении них составлены протоколы об административном правонарушении.
Также в отношении мужчин составлены протоколы о нарушении режима самоизоляции.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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