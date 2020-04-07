2020-04-07T12:54:38+03:00
Коронавирус Covid-19

Режим самоизоляции в Удмуртии: как пенсионерам старше 65 лет оформить больничный?

При этом жителям не придется выходить из дома
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: АрхивФото: Архив
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В период режима самоизоляции для всех жителей Удмуртии работающие пенсионеры могут получить больничный с 6 по 19 апреля. Об этом сообщает пресс-служба Фонда социального страхования России по республике.

Что нужно сделать?

1. Сообщить своему работодателю о намерении получить больничный нужно по телефону, через смс или по электронной почте. Заявление писать не нужно.

2. Электронный листок нетрудоспособности будет оформлен на основании сведений, которые в Фонд социального страхования передаст работодатель. На основании этих же сведений Фонд назначит и выплатит пособие по временной нетрудоспособности за период нахождения на карантине.

3. Узнать информацию о сумме назначенного пособия и сведения о своих электронных листках нетрудоспособности можно в электронном кабинете.

При этом пенсионеру не нужно обращаться в больницу и идти на работу, чтобы написать заявление. ФСС России будет выплачивать пособия единовременно за весь указанный период в течение 7 календарных дней со дня формирования электронного листка нетрудоспособности.

По возникающим вопросам работодатели и граждане могут обратиться на телефоны горячих линий регионального отделения Фонда социального страхования: (3412) 60-72-08, 60-70-30, звонки принимаются ежедневно с 08:00 до 22:00, 8-800-302-75-49 круглосуточно.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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Режим самоизоляции в Удмуртии: как пенсионерам старше 65 лет оформить больничный?
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