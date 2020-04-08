2020-04-08T16:58:35+03:00
Коронавирус Covid-19

Как работает полиция в Удмуртии при коронавирусе: рейды, патрули и приостановление приема граждан

Рассказываем, как можно попасть на прием к участковому
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: Сергей ГрачевФото: Сергей Грачев
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В связи с мерами по предупреждению распространения коронавируса прием граждан участковыми полиции приостанавливается. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.

- При необходимости гражданам нужно направить свои обращения письменно, через почтальонов, либо в электронном виде через сервис «Прием обращений граждан и организаций» на сайте МВД по республике. Также с участковыми уполномоченными можно связаться по телефону, - сообщает пресс-служба.

В Госавтоинспекции также приостановлен личный прием граждан. Так, разрешение на внесение изменений в конструкцию транспорта в электронном виде (заявки подаются по почте tnizhevsk@mvd.ru и рассматриваются с установленной периодичностью).

Выдача свидетельства о соответствии транспорта с внесенными в его конструкцию и свидетельство о допуске транспорта к перевозке опасных грузов будет проводиться по предварительной записи по телефонам 8 (3412) 46-32-64, 8 (3412) 46-32-51.

При это сотрудники Госавтоинспекции, как и другие работники служб, ведомств и организаций, задействованных в жизнеобеспечении населения, в этот период остаются на посту. Полицейские проводят рейды по улицам и совместно с сотрудниками управления Роспотребнадзора проверяют, как жители соблюдают режим самоизоляции.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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