«Исключение из партии «Единая Россия» и административное дело»: российский чиновник устроил дебош в аэропорту Ижевска

8 Апр 2020 2020-04-08T16:06:57+03:00

Изменить размер текста: A A

В Завьяловском районном суде будут рассматривать административное дело в отношении замминистра промышленности и торговли России Дмитрия Овсянникова. Его обвиняют в мелком хулиганстве - на днях чиновник устроил скандал в аэропорту Ижевска. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судейского сообщества.

- Рассмотрение дела назначено на 27 апреля, - отметили в пресс-службе.

Ранее, как сообщает «КоммерсантЪ-Удмуртия» в отношении чиновника составили административный протокол за дебош в аэропорту Ижевска. Дмитрий Овсянников прошел мимо контроля, отказался показывать документы и посадочный билет, а при просьбе предъявить их начал нецензурно выражаться. Сам чиновник утверждает, что выполнил все требования сотрудников авиационной безопасности.

Чуть позже появилась информация о том, что чиновника исключили из партии «Единая Россия», а Минпромторг России начал проверку.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

- Режим самоизоляции в Удмуртии: как вернуть деньги за льготный проездной, действие которого приостановлено.

- Глава Ижевска рассказал, что делают в рамках генеральной уборки и почему техника работает не в полную силу.

Следите за новостями Ижевска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

Следите за новостями Ижевска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU