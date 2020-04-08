«Исключение из партии «Единая Россия» и административное дело»: российский чиновник устроил дебош в аэропорту Ижевска
В Завьяловском районном суде будут рассматривать административное дело в отношении замминистра промышленности и торговли России Дмитрия Овсянникова. Его обвиняют в мелком хулиганстве - на днях чиновник устроил скандал в аэропорту Ижевска. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судейского сообщества.
- Рассмотрение дела назначено на 27 апреля, - отметили в пресс-службе.
Ранее, как сообщает «КоммерсантЪ-Удмуртия» в отношении чиновника составили административный протокол за дебош в аэропорту Ижевска. Дмитрий Овсянников прошел мимо контроля, отказался показывать документы и посадочный билет, а при просьбе предъявить их начал нецензурно выражаться. Сам чиновник утверждает, что выполнил все требования сотрудников авиационной безопасности.
Чуть позже появилась информация о том, что чиновника исключили из партии «Единая Россия», а Минпромторг России начал проверку.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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