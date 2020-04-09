Tele2 второй год подряд завоевывает «Оскар» в клиентском обслуживании

9 Апр 2020 2020-04-09T15:02:39+03:00

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Tele2 второй год подряд успешно выступила в конкурсе «Хрустальная гарнитура», в котором состязались свыше 310 номинантов из более чем 100 компаний России и стран СНГ. Телеком-оператор безоговорочно победил в двух номинациях и был высоко отмечен жюри конкурса еще в трех.

Высокую оценку жюри в номинации «Лучший большой контактный центр» получил контактный центр Tele2 в Саранске. Ежедневно он принимает более 20 000 обращений от клиентов из 13 регионов присутствия Tele2. Время ожидания ответа в среднем не превышает 40 секунд, более 98% вопросов решается на первой линии.

Tele2 стала лидером в номинации «Лучшая практика автоматизации взаимодействия с клиентами». Жюри конкурса отметило омниканальность, инновационность и эффективность цифрового сервиса Tele2. Компания постоянно автоматизирует каналы обслуживания клиентов с помощью чат-бота, голосового помощника Tele2, встроенного в Алису «Яндекса», мобильного приложения «Мой Tele2» и сайта. Клиенты могут сами решать вопросы без привлечения операторов.

Еще одна победа Tele2 - в номинации «Лучшая практика внутреннего взаимодействия с контакт-центром». Дистанционный сервис Tele2 объединяет четыре площадки: в Ростове-на-Дону, Челябинске, Саранске и Иркутске.Общее число сотрудников дистанционной поддержки Tele2 превысило 2000 человек - они оказывают услуги клиентам в более чем 40 каналах.

Высокое одобрение жюри получил проект «Обучение будущего» в номинации «Лучшая практика обучения и развития персонала». В обучении служба по работе с персоналом использует индивидуальный подход, инновационные цифровые инструменты и принцип преемственности опыта.

Еще одно достижение - высокое одобрение жюри в номинации «Цифровая команда». Сотрудники Tele2 демонстрируют высокий уровень грамотности, экспертное знание продуктов и отличное чувство юмора.

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ИСТОЧНИК KP.RU