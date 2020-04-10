Изомузей Удмуртии вошел в ТОП-10 лучших в России по проведению онлайн-экскурсий
В десятку лучших художественных музеев России по проведению онлайн-туров вошел Удмуртский республиканский музей изобразительных искусств. Соответствующий рейтинг составил ТурСтат, который оценивал виртуальные экскурсии и просмотры трансляций в соцсетях.
Первые строчки рейтинга занимают Государственный музей изобразительных искусств Татарстана, Екатеринбургский музей изобразительных искусств и Нижегородский государственный художественный музей.
Изобразительный музей, который находится в Ижевске, занял 8 строчку в списке.
Напомним, в конце марта из-за введения в Удмуртии режима самоизоляции были приостановлены все массовые культурно-развлекательные мероприятия, в том числе закрылись и музеи.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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