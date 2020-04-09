Ижевчанин о самоизоляции: «Пока не введут режим ЧС, дома сидеть не буду!»

31 марта глава Удмуртии Александр Бречалов сообщил о введении режима самоизоляции для всех. Но нарушителей на улицах немало. Журналист «Комсомолки» с сотрудником полиции и добровольцами народной дружины вышли в рейд, чтобы проинспектировать один из спальных районов Октябрьского района города.

«Я ТОЛЬКО В МАГАЗИН!»

С полицейским и добровольцам мы встретились у отдела полиции Октябрьского района. Мы сразу же отправились на рейд к бывшему 21-му гастроному. По словам сотрудника полиции младшего сержанта Кирилла Ильина, больше нарушителей попадается в солнечную погоду, однако в этот день, несмотря на похолодание, первый «нарушитель» нашелся сразу же.

- Про самоизоляцию знаю, я только мусор выбросить вышла и в магазин, - заявляет старушка, кое-как переставляющая ноги.

Это самый популярный ответ. Почти каждый встречающийся нам по пути, будь то пенсионер или мама с ребенком, а то и целая семья уверяли - они вышли только за продуктами. Лишь один человек за все время рейда честно признался - он ходил на работу и при этом предъявил справку.

Большинство пожилых ижевчан выходят из дома до ближайшего магазина. Молодые же передвигаются по городу свободно.Фото: Амир Закиров

Около сквера Металлургов мы остановили семью из трех человек - бабушки, мамы и внука на велосипеде. Они оправдали совместный выход из дома необходимостью прогуляться на свежем воздухе.

- Ну нельзя велосипед, но что теперь, ребенка в четырех стенах запирать? Ему нужен воздух, а пять минут в день съездить до магазина ничего страшного, - ответила мать подростка, лихо рассекающего на велосипеде.

Буквально сразу же после общения с семьей останавливаем двоих пенсионеров, следовавших в свои гаражи. Один, чтобы оставить там канистру для воды. Второй - запастись продуктами.

- У нас там яма, заготовки хранятся, - объяснил поступок мужчина.

«Нарушали» не только пожилые жители Ижевска.Фото: Амир Закиров

Нашлись и те, кто не принимал режим самоизоляции в целом. Молодые супруги прогуливались со своим хаски и заявили - пока не введен режим «ЧС», оставаться дома они не намерены.

- Слово «самоизоляция» нарушает конституционное право человека. Наша собака требует длительных прогулок. Чтобы нас запереть дома - пусть вводится режим ЧС, так будет честнее по отношению к людям, - рассказал мужчина лет 30.

И кстати, большая часть нарушителей вышли в тот день на прогулку без средств индивидуальной защиты. Но если ребенка заставить носить маску сложно, то взрослые от средств защиты отказываются по доброй воле.

- Без мужа мне коляску не спустить, поэтому ходим вместе. Маски не покупаем, говорят, это не поможет, - рассказывает женщина лет 25.

БУДУТ ШТРАФОВАТЬ?

По словам сотрудника полиции, подобные рейды теперь проходят каждый день.

- Каждый день проходит совещание, на котором определяем, кто какой участок будет патрулировать. Мы выезжаем на место в районе полудня и до 9 часов вечера ходим. Обычно нас выходит по двое, иногда с дружинниками или стажерами. Первым делом ориентируемся на людей пожилого возраста, беременных женщин и подростков. Привлекать за административное правонарушение не имеем права, контролем такого уровня занимается ППС, а мы проводим профилактические беседы, - сообщает младший лейтенант Кирилл Ильин.

Один из немногих случаев за рейд - встречный человек был в маске.Фото: Амир Закиров

Эффективность таких бесед будет очевидна после. Станут ли пожилые ижевчане ответственно относится к новому режиму, а молодые родители - сознательнее, покажет время. Может быть, когда это случится, индекс самоизоляции Ижевска поднимется до отметки 5 баллов.

Отметим, режим самоизоляции в Удмуртии был введен 31 марта Александром Бречаловым. 3 апреля режим самоизоляции был продлен с некоторыми послаблениями.

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