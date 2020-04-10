2020-04-10T09:11:15+03:00
Общество

Бесплатный доступ к интернету стал доступным для 70 тысяч сельских жителей Удмуртии

«Ростелеком» устраняет цифровое неравенство
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В прошлом году «Ростелеком» построил в Удмуртии 824 км волоконно-оптических линий связи по федеральной программе «Устранение цифрового неравенства» (УЦН). Возможность бесплатно пользоваться интернет-ресурсами получили около 70 тыс. жителей 104 сёл и деревень в 14 районах республики.

Чаще всего сельчане подключались к Wi-Fi летом. Общий объем входящего и исходящего интернет-трафика в прошлом году превысил 150 ТБ. Самые активные пользователи сети проживают в Люкшудье (Якшур-Бодьинский район), Молчанах (Воткинский район) и Областной (Увинский район).

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- Благодаря созданной оптической инфраструктуре жители сёл и деревень наравне с горожанами могут пользоваться порталом госуслуг, совершать онлайн-покупки, дистанционно записываться к врачам и получать доступ к образовательным ресурсам, - прокомментировал Виталий Васильев, заместитель директора – технический директор филиала ПАО «Ростелеком» в Удмуртской Республике.

Компания реализует программу УЦН с 2015 года. Доступ к интернету получили 213 населенных пунктов Удмуртии. До конца года провайдер построит еще 161 км оптики до 14 сёл и деревень республики.

Информация от партнера

ИСТОЧНИК KP.RU

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