Шесть человек погибли в Удмуртии, отравившись неизвестным химическим веществом

11 Апр 2020 2020-04-11T11:13:19+03:00

Изменить размер текста: A A

В Удмуртии шесть человек погибли, отравившись неизвестным химическим веществом. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК России по Удмуртии. Печальный инцидент произошел в Сарапуле.

– По данным следствия, 10 апреля 2020 года в городе Сарапуле Удмуртской Республики в квартире обнаружены тела четверых местных жителей - двух мужчин и двух женщин в возрасте от 39 до 49 лет. Еще двое мужчин в возрасте 39 и 44 лет были доставлены в больницу, где через непродолжительное время скончались. Предварительная причина смерти - отправление неизвестным химическим веществом, которое они употребили накануне в качестве алкоголя, – говорится в сообщении.

Один человек остался в живых, он также употреблял жидкость и после этого обратился в больницу. Проводятся следственные мероприятия.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

Шесть человек в Удмуртии находятся с подозрением на коронавирус

ИСТОЧНИК KP.RU