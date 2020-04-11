Шесть человек погибли в Удмуртии, отравившись неизвестным химическим веществом
В Удмуртии шесть человек погибли, отравившись неизвестным химическим веществом. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК России по Удмуртии. Печальный инцидент произошел в Сарапуле.
– По данным следствия, 10 апреля 2020 года в городе Сарапуле Удмуртской Республики в квартире обнаружены тела четверых местных жителей - двух мужчин и двух женщин в возрасте от 39 до 49 лет. Еще двое мужчин в возрасте 39 и 44 лет были доставлены в больницу, где через непродолжительное время скончались. Предварительная причина смерти - отправление неизвестным химическим веществом, которое они употребили накануне в качестве алкоголя, – говорится в сообщении.
Один человек остался в живых, он также употреблял жидкость и после этого обратился в больницу. Проводятся следственные мероприятия.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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