Шесть человек в Удмуртии находятся с подозрением на коронавирус

11 Апр 2020 2020-04-11T10:12:11+03:00

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По данным на утро 11 апреля в Удмуртии не зарегистрировано новых случаев заражения коронавирусом, сообщает пресс-служба Минздрава по региону.

– Всего под наблюдением находятся 575 человек. В Республиканской клинической инфекционной больнице на стационарном лечении находятся 78 пациентов, – говорится в сообщении.

В пресс-службе главы и правительства республики также рассказали, что один из таких людей – бывший пациент 1 ГКБ, которую несколько дней назад закрыли на карантин.

– Когда получают результаты с признаками коронавируса, их обязаны для подтверждения отправить в Москву. Такое правило для всех регионов России. Хочу отметить, что вирусологи в лаборатории Роспотребнадозора выполняют свою работу очень качественно – все направленные в Москву сомнительные исследования впоследствии подтвердились, – цитирует пресс-служба главу Удмуртии Александра Бречалова.

Всего, по сообщению, таких пациентов в республике шесть.

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ИСТОЧНИК KP.RU