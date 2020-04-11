2020-04-11T10:12:11+03:00
Коронавирус Covid-19

Шесть человек в Удмуртии находятся с подозрением на коронавирус

Официально подтверждено уже 11 случаев
Дмитрий Бикин
Поделиться:
Фото: пресс-служба главы и правительства УдмуртииФото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии
Изменить размер текста:

По данным на утро 11 апреля в Удмуртии не зарегистрировано новых случаев заражения коронавирусом, сообщает пресс-служба Минздрава по региону.

– Всего под наблюдением находятся 575 человек. В Республиканской клинической инфекционной больнице на стационарном лечении находятся 78 пациентов, – говорится в сообщении.

В пресс-службе главы и правительства республики также рассказали, что один из таких людей – бывший пациент 1 ГКБ, которую несколько дней назад закрыли на карантин.

– Когда получают результаты с признаками коронавируса, их обязаны для подтверждения отправить в Москву. Такое правило для всех регионов России. Хочу отметить, что вирусологи в лаборатории Роспотребнадозора выполняют свою работу очень качественно – все направленные в Москву сомнительные исследования впоследствии подтвердились, – цитирует пресс-служба главу Удмуртии Александра Бречалова.

Всего, по сообщению, таких пациентов в республике шесть.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Продуктовые наборы выдадут малообеспеченным семьям Удмуртии

Штрафы за нарушение самоизоляции в Ижевске увеличат до 40 тысяч рублей

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Распространение коронавируса в мире»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Карантин объявили в двух населенных пунктах Удмуртии
Два новых случая заражения коронавирусом зарегистрировали в Удмуртии
Онлайн: глава Удмуртии рассказывает о новых мерах, которые будут приняты в связи с коронавирусом
Шесть человек погибли в Удмуртии, отравившись неизвестным химическим веществом
Шесть человек в Удмуртии находятся с подозрением на коронавирус
Студент из Африки помогает пожилым людям в Ижевске во время самоизоляции
Киоск на остановке «Улица Бабушкина» снесли в Ижевске
Какая погода ожидает жителей Удмуртии в выходные
Голые ижевчане прикрываются подушками: новый челлендж на время самоизоляции
«Никаких дебошей я не устраивал»: замминистра промышленности России прокомментировал свою выходку в аэропорту Ижевска
Флешмоб #изоизоляция: ижевчане стали героями известных картин