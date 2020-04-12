2020-04-12T15:37:49+03:00
Коронавирус Covid-19

«В сквере Драгунова многолюдно»: очередной рейд по проверке соблюдения режима самоизоляции прошел в Ижевске

Были и общественные места, которые пустовали
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: пресс-служба ИжевскаФото: пресс-служба Ижевска
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12 апреля в Ленинском районе Ижевска прошел очередной рейд по проверке соблюдения режима самоизоляции. Об этом сообщает пресс-служба столицы Удмуртии.

- Рейд был проведен в общественных местах, скверам, детским и спортивным площадкам, в том числе на пришкольных территориях. Большинство горожан соблюдают режим самоизоляции – индивидуальные занятия с тренером, поход за водой, прогулка рядом с домом. Но в сквере оружейника Драгунова было многолюдно, со всеми гуляющими была проведена разъяснительная беседа, - говорится в сообщении.

По словам участкового уполномоченного отдела полиции №1 Александра Асылбаева, что в случае отказа жителей соблюдать меры предосторожности, у полицейских есть возможность составить протокол об административном правонарушении.

Напомним, за нарушение режима самоизоляции сейчас предусмотрена административная ответственность по ст. 6.3 КоАП. И если ранее штраф для граждан составлял от 100 до 500 рублей, сейчас он увеличился и составляет от 15 до 40 тыс. рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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