«В сквере Драгунова многолюдно»: очередной рейд по проверке соблюдения режима самоизоляции прошел в Ижевске

12 Апр 2020 2020-04-12T15:37:49+03:00

Изменить размер текста: A A

12 апреля в Ленинском районе Ижевска прошел очередной рейд по проверке соблюдения режима самоизоляции. Об этом сообщает пресс-служба столицы Удмуртии.

- Рейд был проведен в общественных местах, скверам, детским и спортивным площадкам, в том числе на пришкольных территориях. Большинство горожан соблюдают режим самоизоляции – индивидуальные занятия с тренером, поход за водой, прогулка рядом с домом. Но в сквере оружейника Драгунова было многолюдно, со всеми гуляющими была проведена разъяснительная беседа, - говорится в сообщении.

По словам участкового уполномоченного отдела полиции №1 Александра Асылбаева, что в случае отказа жителей соблюдать меры предосторожности, у полицейских есть возможность составить протокол об административном правонарушении.

Напомним, за нарушение режима самоизоляции сейчас предусмотрена административная ответственность по ст. 6.3 КоАП. И если ранее штраф для граждан составлял от 100 до 500 рублей, сейчас он увеличился и составляет от 15 до 40 тыс. рублей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

- Рассказываем текущую ситуацию с коронавируом в Удмуртии.

ИСТОЧНИК KP.RU