2020-04-12T11:39:16+03:00
Коронавирус Covid-19

Минздрав Удмуртии: на утро 12 апреля новых зараженных коронавирусом нет

Всего в республике 13 случаев заражения инфекцией
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
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В Удмуртии на утро 12 апреля новых случаев заражения коронавирусом не зарегистрировано.Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства республики со ссылкой на региональный Минздрав.

- На данный момент под наблюдением с различными сезонными респираторными заболеваниями находятся 575 человек, из них 64 ребенка. В инфекционной больнице на стационарном лечении находятся 98 пациентов, из них 8 детей, - говорится в сообщении.

Напомним, сейчас в Удмуртии 13 человек с подтвержденным диагнозом «коронавирус». Ранее глава Удмуртии сообщил о еще 6 жителях, у которых есть подозрение на инфекцию (подробнее).

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- Количество контактов предугадать невозможно: в Удмуртии на карантин закроют два населенных пункта. У местной жительницы подозревают коронавирус.

- Карантин и новые заболевшие – рассказываем, что произошло в Удмуртии 11 апреля.

Оперативное заявление главы Удмуртии о ситуации с коронавирусом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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