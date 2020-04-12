«Развеяла рекламный миф!»: ижевчанка провела эксперимент с бургером

12 Апр 2020 2020-04-12T16:57:00+03:00

Она проверила, испортится ли бургер за 34 дня

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Ижевчанку маркетолог Марию Сергееву заинтересовала реклама одной американской сети ресторанов быстрого питания. В ролике бургер постепенно портился и звучала фраза: «Красота без искусственных консервантов». Мария решила провести эксперимент и проверить, испортиться ли фастфуд за 34 дня.

- Первая плесень появилась на нижней булочке только через две недели. Верхняя булочка подсохла, нижняя осталась мягкой, но запах… Бургер даже не пах! – говорит Мария.

Фото: https://www.instagram.com/sergeeva_marii/

Девушка открыла упаковку с бургером только через 36 дней. И результат ее удивил!

- Он покрылся плесенью не полностью – испортились только нижняя часть и немного «внутренности». Булочка засохла, но выглядела так же аппетитно, как и в день покупки. При этом он даже не пах испорченной едой!, - рассказывает ижевчанка.

Об эксперименте она рассказала в своем «Инстаграме». Подписчики буквально завалили ее директ сообщениями и предложениями проверить еще какие-нибудь популярные продукты, даже алкоголь.

- Я проверила рекламу и, получается, развеяла этот миф! Рекламируемый продукт всегда должен совпадать с ожиданиями клиентов, — уверена ижевчанка.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

- Продолжаем заряжать вас позитивом и рассказываем об еще нескольких ижевчанах, которые не теряют зря время на самоизоляции. Они приняли участие в очень интересном челлендже.

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ИСТОЧНИК KP.RU