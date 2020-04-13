Власти Малопургинского района Удмуртии рассказали, откуда можно проехать на территорию карантинных поселений

13 Апр 2020 2020-04-13T15:20:35+03:00

В связи с карантином все выезды и въезды перекрыты

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В Малой Пурге и Баграш-Бигре Удмурти введен карантин, в связи с этим власти рассказали, при каких условиях можно попасть на территорию поселений. Информацию об этом разместили в соцсетях.

- В Баграш-Бигру можно будет заехать только через центральный въезд, а в Малую Пургу - по ул. Трактовая (со стороны д. Миндерево). Остальные въезды в эти населённые пункты перекрыты. Уже оборудованы КПП, входные фильтры. На работу ходить можно, но у сотрудника на руках должен быть разрешающий документ, - отмечено в сообщении.

Также в районе продолжаются рейдовые мероприятия с целью проверки соблюдения жителями района режима самоизоляции.

- Село Малая Пурга - улица малолюдна, есть нарушения масочного режима. По улицам ездит транспорт, в магазинах в отделении почты соблюдают меры предосторожности. Деревня Баграш-Бигра - улицы пусты, но как отмечают сотрудники полиции, ездят много машин по поселению. Жители соблюдают масочный режим. Посёлок Пугачево - на улице многолюдно, в основном жители покинули дома для посещения продуктовых магазинов. Есть нарушения масочного режима, - написали в группе Малопургинского района.

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- Новые случаи заражения коронавирусом подтвердили в Удмуртии.

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ИСТОЧНИК KP.RU