Шесть новых случаев заражения коронавирусом подтвердили в Удмуртии

13 Апр 2020 2020-04-13T09:20:55+03:00

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В Удмуртии подтвердили 6 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщил глава республики Александр Бречалов на аппаратном совещании.

- Всего в Удмуртии выявлено 19 случаев заражения коронавирусной инфекцией, трое пациентов уже выздоровели и выписаны. В больнице остаются на лечении 16 человек. Диагноз подтвердился у пациентки больницы в Малой Пурге. Еще одна из заболевших – женщина, близкая родственница пациента ГКБ № 1 Ижевска. Остальные 4 человека - это пациенты ГКБ № 1 г. Ижевска, которая сейчас закрыта на карантин, - сообщил глава.

Также Александр Владимирович сообщил, что благодаря оперативно принятым мерам и своевременно введенному карантину, распространения инфекции по другим отделениям больницы не произошло. Весь медицинский персонал отделения обследован дважды - результаты тестов отрицательные.

Напомним, в Удмуртии на карантин закроют два населенных пункта. У местной жительницы подозревают коронавирус.

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ИСТОЧНИК KP.RU