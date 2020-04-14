Стали известны имена первых ижевчан-финалистов проекта «Песни нашей Победы»

14 Апр 2020 2020-04-14T10:32:34+03:00

Ринат Минекаев – один из финалистов проекта в составе своего вокально-инструментального ансамбля

«Комсомолка» узнала, как проходило голосование, сколько голосов набрали финалисты и кого из них выбрали решением жюри

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Итак, позади первый полуфинал проекта «Песни нашей Победы», организаторами которого выступили Корпорация «Центр» и радио «Адам». На прошлой неделе, с 6 по 10 апреля, в проекте состязались 20 участников, из которых слушатели и жюри выбрали троих финалистов конкурса.

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О том, как проходил первый полуфинал, мы подробно писали в прошлую пятницу. С понедельника по четверг слушатели радио «Адам» голосовали за участников проекта в официальной группе радиостанции ВКонтакте https://vk.com/radio_adam. Восемь человек, набравшие больше всего голосов, «встретились» в онлайн-полуфинале, который также проходил в радиоэфире с 10 до 12 часов. Ведущие Денис Погодин и Ольга Прохорова представили каждого участника, а слушатели могли оценить мастерство его исполнения по короткому отрывку.

Фото: скриншот

Полуфиналы проекта в этом году проходят в онлайн-формате – в эфире радио «Адам»

Финалистов отбирали тремя способами:

- голосование в группе радио «Адам» ВКонтакте в течение дня

- голосование по номеру телефона с добавлением порядкового номера участника

- выбор профессионального жюри

Кто вышел в финал?

Первыми финалистами «Песен нашей Победы» стали 16-летняя Диана Шишкина в номинации «Семья» с песней «Рисуют мальчики войну», ВИА «Снова вместе» с авторской песней «Рядовой» и Азалия Хаметова, исполнившая «Балладу о матери». Диану выбрали члены жюри, а ВИА «Снова вместе» и Азалия Хаметова набрали больше всего голосов слушателей.

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– Я думаю, что в этом конкурсе нет выигравших и проигравших, – считает Ринат Минекаев, руководитель ансамбля «Снова вместе» и автор песни «Рядовой». – Выиграли все. Благодаря радио «Адам» мы можем прикоснуться к прекрасному, слушать песни, которые помогли победить, песни, которые пели наши родители, деды и прадеды.

– Хочу выразить слова благодарности всем тем, кто поддерживал меня! – написала Диана Шишкина после подведения итогов. – Родителям, родственникам, друзьям, знакомым и друзьям знакомых. ЦДТ Устиновского района, вокально-эстрадному ансамблю «Фантазия», Лилии Владимировне Губиной, Жанне Владимировне Матвеевой, Юлии Ивановне Колотовой, Людмиле Васильевне Стерховой. Спасибо республиканской газете «ЖИВИ» и Лихачёвой Ольге, студии танца «Кристалл» и Рязановой Светлане, РДШ и Пеговой Анастасии. Спасибо преподавателям, ученикам, родителям школы №74, членам жюри конкурса «Песни нашей Победы» Марии Толстухиной, Артёму Князеву и, конечно, команде радио «Адам».

А уже на этой неделе нас ждет второй полуфинал. Ежедневно в группе радио «Адам» ВКонтакте проходит голосование за новых участников. Заходите, слушайте исполнение, голосуйте!

Успеваю ли я принять участие в проекте?

Да, заявки принимаются до 24 апреля. Записывайте исполнение песен о войне на видео или аудио и отправляйте организаторам проекта любым удобным для вас способом: - через сайт (здесь также можно посмотреть список песен и найти «минусовки») - в Вайбере по телефону 8-912-007-08-05 - или в сообщениях в группе радио «Адам» ВКонтакте

Напоминаем, что «Песни нашей Победы» в этом году проходят в онлайн-формате, поэтому никакого риска для участников нет. Информация о финале появится позже – следите за новостями проекта. Все вопросы можно задать, позвонив по номеру 945-045.

Пойте из дома! Пойте с родными! Пойте с радио Адам! Подробности участия в проекте – на официальной странице проекта «Песни нашей Победы».

Генеральный партнер проекта «Песни нашей Победы» – Корпорация «Центр». Корпорация «Центр» 30 лет – уважаем прошлое, смотрим в будущее

Генеральный партнер проекта – Корпорация «Центр» (ИП Ощепков Константин Сергеевич). Сроки проведения конкурса: 16.03.20 – 25.04.20. Организатор – ООО «МЕДИАГРУППА ЦЕНТР». Полная информация о проекте – в официальной группе радио «Адам» «ВКонтакте», на сайте или по тел. 945-045. Реклама

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ИСТОЧНИК KP.RU