2020-04-15T07:04:17+03:00
Общество

Массовые субботники в Ижевске отменены

К уборке территорий подключат оставшихся без работы горожан
Анастасия Волкова
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ФОТО: АрхивФОТО: Архив
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В 2020 году отменены все массовые субботники в Ижевске. Решение было принято из-за режима повышенной готовности, введенного в Удмуртии в связи с пандемией коронавируса. Об этом сообщил председатель правительства Удмуртии Ярослав Семенов во время прямой трансляции главы региона Александра Бречалова.

К уборке территорий собираются подключить оставшихся без работы горожан.

- В силу действия режима самоизоляции мы не вправе проводить субботники в обычном режиме. Поэтому было принято решение в отношении муниципальных организаций, на которых работают лица старше 65 лет, а также лица, которые имеют хронические заболевания и беременные женщины: эти организации временно отправляют своих работников домой и по краткосрочным трудовым договорам привлекают граждан, которые в силу различных обстоятельств сейчас нуждаются в работе, - прокомментировал Семенов.

Также Ярослав Владимирович отметил, что все работники должны быть обеспечены средствами индивидуальной защиты.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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