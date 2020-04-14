15 новых случаев заражения коронавирусом подтвердилось в Удмуртии
В Удмуртии выявлено еще 15 человек с коронавирусом. Об этом сообщил глава Удмуртии на странице в соцсетях.
- Всего за вторник диагноз подтвердился у 15 человек - 11 пациентов и работников ГКБ №1, 1 жителя поселка Яр, прибывшего из Москвы и 3 жителей Ижевска, один из которых ранее также был в столице. Сегодня из больницы выписался еще один выздоровевший, его результаты анализов – отрицательные, - отметил Александр Бречалов.
Напомним, зарегистрировано 42 лабораторно подтверждённых случая новой коронавирусной инфекции, из них 4 человека вылечилось, 38 проходят лечение в условиях стационара. Также были обследованы все контактные лица заболевших – результаты тестов отрицательные.
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27 заболевших COVID-19 в Удмуртии: как будет развиваться ситуация.- Марина Витальевна Петренко, заместитель главного врача по лечебной части Республиканской клинической инфекционной больница Министерства здравоохранения Удмуртии - Андрей Петрович Кондрахин, клинический фармаколог - Евгений Николаевич Мельник, врач-эпидемиолог.
ИСТОЧНИК KP.RU
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