«Жители перестали закупаться впрок»: резкий спрос на некоторые продукты в Удмуртии пошел на спад

15 Апр 2020 2020-04-15T11:40:19+03:00

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Спрос на продукты, резко возросший в середине марта из-за коронавируса, пришел в норму. Об этом сообщает пресс-служба Минсельхоза Удмуртии.

- Минсельхоз Удмуртии совместно с Минпромторгом продолжают отслеживать ситуацию в ежедневном режиме, начиная с 18 марта. Так, наблюдается снижение спроса не только по всем позициям продовольственных, но и непродовольственных товаров - покупатели все реже делают покупки впрок. Так, меньше стали покупать такие продукты длительного хранения, как сырокопченая колбаса, молоко сгущенное, крупы рисовую и гречневую. Значительно сократился спрос на мясо всех видов – говядину, свинину, птицу. Самыми популярными среди жителей республики остаются две товарные позиции – это соль и печенье, - говорится в сообщении.

Также по информации Минсельхоза сложностей с обеспечением жителей продуктами из-за коронавируса не предвидится. Однако наблюдается рост цен на некоторые продуты.

- Мы видим, цены меняются. По отдельным категориям продуктов они выросли до 10-15%. Например, продолжает дорожать куриное яйцо, мука пшеничная высшего сорта, чуть подрастают в цене молочные продукты. Виной тому - не пандемия напрямую, - отмечают в ведомстве.

При этом, по словам министра сельского хозяйства Ольги Абрамовой, допустить критичного роста цен нельзя. Но пока, к сожалению, иных инструментов, кроме мониторинга и обращения в ФАС при значительном увеличении цен, нет.

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ИСТОЧНИК KP.RU