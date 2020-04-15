2020-04-15T11:41:41+03:00
Происшествия

Двое жителей Удмуртии подозреваются в незаконной вырубке деревьев на сумму более 6,5 млн рублей

На данный момент возбуждено уголовное дело
Дарья ПОРСЕВА
Поделиться:
Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
Изменить размер текста:

В Удмуртии полицейские задержали двоих местных жителей. Они подозреваются в незаконной порубке деревьев на сумму более 6,5 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба МВД по республике.

- Установлено, что мужчины действовали под видом расчистки леса на одном из участков Завьяловского лесничества. Подозреваемые вырубили пихты, ели и сосны на соседних участках лесничества. После этого они вывозили деревья на лесовозе для последующей переработки, - сообщает пресс-служба.

Ущерб лесничеству составил 6 580 000 рублей. Возбуждено уголовное дело, теперь мужчинам грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 7 лет.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

- Журналист «Комсомолки» пообщался со специалистами и узнал, когда в столице Удмуртии ждать пик заболевания коронавирусом и есть ли вероятность, что все утихнет к маю.

- Пока в мире бушует коронавирус, в ижевском зоопарке создаются семьи. Белый медведь Балу познакомился с невестой Авророй. Как прошла их первая прогулка?

Следите за новостями Ижевска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Криминал в Ижевске и Удмуртии»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Жителя Удмуртии подозревают в убийстве соседки
Пьяный мотоциклист в Удмуртии врезался в столб
«Жители перестали закупаться впрок»: резкий спрос на некоторые продукты в Удмуртии пошел на спад
Двое жителей Удмуртии подозреваются в незаконной вырубке деревьев на сумму более 6,5 млн рублей
Tele2 упрощает оформление SIM-карт благодаря регистрации на портале госуслуг
Пик заболеваемости коронавирусом в Ижевске: прогнозы и мнения экспертов
Кладбища Ижевска будут закрыты для посещения с 17 апреля
Белый медведь Балу из ижевского зоопарка познакомился с невестой
Массовые субботники в Ижевске отменены
Жителя Удмуртии осудят за оскорбление сотрудника ГИБДД в социальной сети
Сделанные в Удмуртии тесты на коронавирус больше не требуют подтверждения Москвы
Более 600 жителей Удмуртии, которые вернулись из заграницы, нарушили режим самоизоляции