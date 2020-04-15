Двое жителей Удмуртии подозреваются в незаконной вырубке деревьев на сумму более 6,5 млн рублей

15 Апр 2020 2020-04-15T11:41:41+03:00

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В Удмуртии полицейские задержали двоих местных жителей. Они подозреваются в незаконной порубке деревьев на сумму более 6,5 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба МВД по республике.

- Установлено, что мужчины действовали под видом расчистки леса на одном из участков Завьяловского лесничества. Подозреваемые вырубили пихты, ели и сосны на соседних участках лесничества. После этого они вывозили деревья на лесовозе для последующей переработки, - сообщает пресс-служба.

Ущерб лесничеству составил 6 580 000 рублей. Возбуждено уголовное дело, теперь мужчинам грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 7 лет.

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ИСТОЧНИК KP.RU