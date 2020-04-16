Два жителя Удмуртии с коронавирусом скончались в больнице

16 Апр 2020 2020-04-16T09:56:13+03:00

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Два жителя Удмуртии с подтвержденным диагнозом коронавирус скончались в больнице Ижевска. Об этом сообщил глава республики Александр Бречалов во время заседания оперативного штаба.

- Это двое мужчин 62 и 68 лет. Были тяжелые хронические заболевания и по мнению наших медиков, коронавирус стал сопутствующим заболеванием. Сегодня будет вскрытие и медики уже смогут дать точные данные. На 16 апреля в Удмуртии выявлено еще 12 случаев заражения - 3 жителей Ижевска, 3 из Алнашского района, 4 из Граховского, 1 из Камбарки и 1 из Каракулинского района. Практически все люди приехали из других регионов, где работают. 58 случаев заражения коронавирусом, - отметил Александр Бречалов.

Также глава республики заявил, что с 15:00 16 апреля будут закрыты на карантин Граховский и Алнашский районы.

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Глава Удмуртии сообщил о двух больных коронавирусом, которые скончались в больнице .

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ИСТОЧНИК KP.RU