С начала апреля районные суд Удмуртии рассмотрели 119 дел о нарушении режима самоизоляции

15 Апр 2020 2020-04-15T14:39:47+03:00

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В Удмуртии с 1 по 12 апреля районные суды рассмотрели 119 дел о нарушении самоизоляции. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судейского сообщества республики.

- В результате, 72 жителя привлечены к административной ответственности в виде предупреждения, 47 гражданам назначен штраф, размеры штрафов составили от 1 до 2 тысяч рублей. Наибольшее количество дел по данной статье в указанный период рассмотрено Глазовским (16), Малопургинским (14) и Игринским (13) районными судами республики, - отмечается в сообщении.

Напомним, за нарушение режима самоизоляции предусмотрено административное наказание в виде предупреждения или наложения административного штрафа. Для граждан в размере от 1 до 30 тысяч рублей; на должностных лиц - от 10 до 50 тысяч рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, - от 30 до 50 тысяч рублей; на юридических лиц - от 100 до 300 тысяч рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU