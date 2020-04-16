2020-04-16T12:13:28+03:00
Коронавирус Covid-19

«У одного из семи прибывших в Удмуртию была температура»: глава республики рассказал о контроле за въезжающими

У всех приехавших взяли тест на коронавирус
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: АрхивФото: Архив
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Глава Удмуртии Александр Бречалов на заседании оперативного штаба по коронавирусу рассказал об усилении контроля за въезжающими в республику.

- В Камбарском районе 8 человек, которые приехали с вахты встретили с поезда, сопроводили, выдали предписания о карантине. Утром в 06:15 в поезде Новый Уренгой-Москва приехали наши граждане из Мурманска, где также непростая ситуация с заболеванием коронавируса. Мы подготовились, на перроне определили из 7 приезжих, троих. У одного была температура, не факт, что он болеет, но тем не менее. И двое, которые ехали с ним вместе, все они тестируются. Гражданин с температурой направлен в инфекционную больницу, - отметил Александр Владимирович.

Также глава региона сообщил о том, что с 17 апреля 2020 года в Удмуртии будет проводиться тотальный контроль всех въезжающих в республику. Будут встречать жителей в аэропорту, на железнодорожных станциях, в том числе на станции в Агрызе.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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