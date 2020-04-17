17 апреля с ижевского вокзала с температурой увезли в больницу приехавшего из Москвы пассажира

17 Апр 2020 2020-04-17T16:29:16+03:00

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В Удмуртии начали проверять всех приезжающих их Москвы, Московской области и Санкт-Петербурге на железнодорожных станциях и в аэропорту. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства.

- Приезжающим измеряют температуру, проводят разъяснительную работу и вручают постановления на самоизоляцию. При повышенной температуре пассажира отправляют в специальное помещение, где его передают врачам скорой помощи. Так, с ижевского вокзала увезли в больницу прибывшего из Москвы гражданина. У мужчины обнаружили повышенную температуру. Он не хотел проходить обследование, но в сопровождении сотрудника полиции его увезли в инфекционную больницу, - сообщает пресс-служба.

Напомним, с 17 апреля в Глазове начали действовать ограничения на въезд в рамках карантина. Через КПП уже прошли около 450 автомобилей. Нарушений общественного порядка нет.

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ИСТОЧНИК KP.RU