17 апреля с ижевского вокзала с температурой увезли в больницу приехавшего из Москвы пассажира
В Удмуртии начали проверять всех приезжающих их Москвы, Московской области и Санкт-Петербурге на железнодорожных станциях и в аэропорту. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства.
- Приезжающим измеряют температуру, проводят разъяснительную работу и вручают постановления на самоизоляцию. При повышенной температуре пассажира отправляют в специальное помещение, где его передают врачам скорой помощи. Так, с ижевского вокзала увезли в больницу прибывшего из Москвы гражданина. У мужчины обнаружили повышенную температуру. Он не хотел проходить обследование, но в сопровождении сотрудника полиции его увезли в инфекционную больницу, - сообщает пресс-служба.
Напомним, с 17 апреля в Глазове начали действовать ограничения на въезд в рамках карантина. Через КПП уже прошли около 450 автомобилей. Нарушений общественного порядка нет.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Закрытие городов Удмуртии на въезд и выезд из-за коронавируса: как разрешено перемещаться на машине и кому положены спецпропуска.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Жители Удмуртии»