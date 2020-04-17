Закрытие городов Удмуртии на въезд и выезд из-за коронавируса: как разрешено перемещаться на машине и кому положены спецпропуска
В апреле почти во всех городах Удмуртии введут ограничительные меры (карантин). Они закроются на въезд и выезд. Первым закроется Глазов (17 апреля), следом за ним, 20 апреля, закроются Ижевск, Воткинск, Сарапул и Можга, а также ряд деревень. Кто будет иметь право на проезд и какие документы нужно будет взять с собой, разбиралась «Комсомолка».
ГДЕ ИМЕННО ЗАКРОЮТСЯ ГРАНИЦЫ?
Согласно распоряжению главы Удмуртии от 16 апреля, въезд и выезд будет ограничен в следующих городах и населенных пунктах: Глазов, Ижевск, Воткинск, Сарапул, Можга, селах Сигаево, Северное, Непряха и деревням Усть-Сарапулка, Пастухово, Смолино, Мыльники. Все села и деревни находятся в Сарапульском районе. Напомним, что ранее закрылись границы Малой Пурги и деревни Баграш-Бигра Малопургинского района, Алнашского и Граховского районов – там введен карантин.
Ограничения будут действовать до особого распоряжения.
КТО СМОЖЕТ ВЪЕЗЖАТЬ?
Во всех населенных пунктах, в которых будут действовать ограничения, установят контрольно-пропускные пункты (КПП). Въезд и выезд будет осуществляться через них. Проехать можно будет в следующих случаях:
- Если въезд на территорию (или выезд с нее) необходим по работе;
- Для ликвидации аварий и чрезвычайных ситуаций;
- Для обеспечения объектов жизнеобеспечения;
- Для граждан, которые прибывают специальным автотранспортом - на автомобилях скорой помощи, пожарных машинах и т.п.
Отметим, что нельзя будет пересекать границу людям, у которых нет регистрации по месту жительства или месту пребывания.
КАКИЕ ДОКУМЕНТЫ ПОНАДОБЯТСЯ?
- Паспорт или другой документ, удостоверяющий личность. При этом документ должен содержать информацию о регистрации по месту жительства или пребывания;
- Документ, который подтверждает необходимость въезда. Таким документом может быть, например, справка от работодателя. Она должна быть составлена по форме.
-Работодателям <...> обеспечить наличие документов, подтверждающих основание для въезда работников на указанные территории и его информирование под роспись о необходимости соблюдения запрета исключить контакты, не связанные со служебной деятельностью, - говорится в документе.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Въезд и выезд ограничат в города Удмуртии
С 17 апреля в Удмуртии закроют церкви и храмы.
- Сделанные в Удмуртии тесты на коронавирус больше не требуют подтверждения из Москвы.
СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ:
Начальник Управления ГИБДД по Удмуртии Руслан Набиев объяснил, что делать, если заканчивается срок водительских прав
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Жители Удмуртии»