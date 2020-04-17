Закрытие городов Удмуртии на въезд и выезд из-за коронавируса: как разрешено перемещаться на машине и кому положены спецпропуска

В апреле почти во всех городах Удмуртии введут ограничительные меры (карантин). Они закроются на въезд и выезд. Первым закроется Глазов (17 апреля), следом за ним, 20 апреля, закроются Ижевск, Воткинск, Сарапул и Можга, а также ряд деревень. Кто будет иметь право на проезд и какие документы нужно будет взять с собой, разбиралась «Комсомолка».

ГДЕ ИМЕННО ЗАКРОЮТСЯ ГРАНИЦЫ?

Согласно распоряжению главы Удмуртии от 16 апреля, въезд и выезд будет ограничен в следующих городах и населенных пунктах: Глазов, Ижевск, Воткинск, Сарапул, Можга, селах Сигаево, Северное, Непряха и деревням Усть-Сарапулка, Пастухово, Смолино, Мыльники. Все села и деревни находятся в Сарапульском районе. Напомним, что ранее закрылись границы Малой Пурги и деревни Баграш-Бигра Малопургинского района, Алнашского и Граховского районов – там введен карантин.

Ограничения будут действовать до особого распоряжения.

КТО СМОЖЕТ ВЪЕЗЖАТЬ?

Во всех населенных пунктах, в которых будут действовать ограничения, установят контрольно-пропускные пункты (КПП). Въезд и выезд будет осуществляться через них. Проехать можно будет в следующих случаях:

- Если въезд на территорию (или выезд с нее) необходим по работе;

- Для ликвидации аварий и чрезвычайных ситуаций;

- Для обеспечения объектов жизнеобеспечения;

- Для граждан, которые прибывают специальным автотранспортом - на автомобилях скорой помощи, пожарных машинах и т.п.

Отметим, что нельзя будет пересекать границу людям, у которых нет регистрации по месту жительства или месту пребывания.

КАКИЕ ДОКУМЕНТЫ ПОНАДОБЯТСЯ?

- Паспорт или другой документ, удостоверяющий личность. При этом документ должен содержать информацию о регистрации по месту жительства или пребывания;

- Документ, который подтверждает необходимость въезда. Таким документом может быть, например, справка от работодателя. Она должна быть составлена по форме.

-Работодателям <...> обеспечить наличие документов, подтверждающих основание для въезда работников на указанные территории и его информирование под роспись о необходимости соблюдения запрета исключить контакты, не связанные со служебной деятельностью, - говорится в документе.

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