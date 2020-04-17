Исполнительный директор ХК «Ижсталь» рассказал о задачах для команды на сезон

17 Апр 2020 2020-04-17T17:16:01+03:00

И для чего команде клуб-партнер

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17 апреля в эфире радио «Комсомольская правда-Ижевск» (107,6 ФМ, 12+) исполнительный директор ХК «Ижсталь» Евгений Лойферман рассказал о задачах для команды на сезон.

Исполнительный директор ХК «Ижсталь» Евгений Лойферман: "Если не ставить задачу попадать в плей-офф, тогда надо играть на первенство района" 00:00 00:00

По словам Евгения Лойфермана приоритетной задачей на следующий сезон выйти в плей-офф.

- Если не ставить задачу попадать в плей-офф, тогда надо играть на первенство района, - отметил исполнительный директор «Ижстали».

Также гость эфира рассказал, что реконструкция ледового дворца «Ижсталь» начнется только через год, но для игроков это только на руку, так как они начнут сезон в родных стенах.

Для чего команде клуб-партнер, сменится ли капитан команды и поменяют ли главного тренера, можно послушать в полной записи эфира по ссылке.

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ИСТОЧНИК KP.RU