Где жители Удмуртии смогут посмотреть главные пасхальные богослужения в период самоизоляции?

18 Апр 2020 2020-04-18T13:59:34+03:00

Напомним, храмы и церкви закрыты для прихожан с 17 апреля до особого распоряжения

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Жителям Удмуртии запретили посещать церкви и храмы с 17 апреля до особого распоряжения: все службы ведутся без прихожан. «Комсомолка» выяснила, где можно посмотреть пасхальные богослужения из дома (0+), в период самоизоляции.

1. Телеканал «Моя Удмуртия» проведет прямой эфир из Свято-Михайловского собора. Посмотреть можно как в телеэфире, так и в их группе во «Вконтакте». Начало – в 23:30 (местное время).

2. Трансляцию из храма Божией матери Иверской проведет телеканал ГТРК «Удмуртия» (12+). Она будет доступна на сайте и в YouTube. Начало - в 23:00 (местное время).

3. Традиционную трансляцию из храма Христа Спасителя проведут и федеральные телеканалы – «Спас», «Россия 1» и «Первый канал». Начало – в 23:30 (время московское).

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ИСТОЧНИК KP.RU