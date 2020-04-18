2020-04-18T16:51:31+03:00
Коронавирус Covid-19

Еще 30 случаев заражения коронавирусной инфекцией выявлено в Удмуртии

При этом 26 из них зарегистрировано в первой городской клинической больнице Ижевска
Анастасия Волкова
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ФОТО: PixabayФОТО: Pixabay
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Еще 30 случаев заражения коронавирусной инфекцией выявлено в Удмуртии за последние сутки. Из них 26 заболевших – из ижевской городской клинической больницы №1. В общей сложности, в регионе зарегистрировано 92 случая заражения. Об этом сообщил глава республики Александр Бречалов.

- На территории Удмуртии зарегистрирован один очаг коронавирусной инфекции — в ГКБ №1 Ижевска. Общее число заболевших — 49 человек. Из них 42 пациента и 7 медицинских работников. Напомним, что больница находится на карантине с 8 апреля, - рассказал он.

Также Александр Владимирович отметил, что на сегодняшний момент к числу выздоровевших добавился еще 1 человек – на данный момент из больницы выписалось уже 7 заразившихся. Трое же, к несчастью, умерли.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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