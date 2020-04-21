Единственная в Удмуртии женщина-кузнец сделала скульптуру в виде трубочиста
Александра Муратдымова, единственная женщина-кузнец в Удмуртии, изготовила скульптуру трубочиста. Она скоро появится в районе железнодорожного вокзала Сарапула.
Скульптуру заказала Александре фирма, которая занимается противопожарной безопасностью. Компания чистит вентиляционные каналы и дымоходы, поэтому в качестве рекламы решили установить фигуру возле офиса. Внутри у трубочиста - каркас из труб, а сверху - «одеяние» из железа. Грудь украшают бронзовые пуговицы.
Фото: Александра Муратдымова
- У нас родилось поверье, что, потерев литую пуговицу, человек может загадать желание, и оно исполнится, - говорит Вадим Иванов, заказчик, руководитель компании.
Кузнец признается, что самой сложной деталью были руки трубочиста.
- На руках довольно мелкие детали, и я не пробовала еще раньше такое делать. Пару дней с ними маялась, но выглядели они безобразно. Решила сделать пальчики по отдельности. Получились перчатки, - делится Александра Муратдымова.
Планируется, что у скульптуры будут фотографироваться и загадывать желания молодожены. В планах - дарить супругам маленькие фигурки трубочиста, которые также изготовила Александра Муратдымова.
Кстати, ранее девушка сделала карту Удмуртии из металла. Мы и ранее рассказывали о ее судьбе.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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