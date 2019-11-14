2019-11-14T10:42:56+03:00
Общество

Девушка-кузнец выковала Удмуртию из металла

Объемная карта республики теперь радует жителей и гостей Крыма
Людмила Куликова
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Фото: личный архивФото: личный архив
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Ко Дню народного единства в Симферополе прошел первый в стране фестиваль кузнечного мастерства «Время Крыма». Специально к этому событию мастера со всей России создали огромную объемную карту из металла. Каждый кузнец ковал свой родной край или республику.

Александра Муратдымова стала единственной девушкой, которую пригласили поучаствовать в фестивале кузнецов

Александра Муратдымова стала единственной девушкой, которую пригласили поучаствовать в фестивале кузнецов

Удмуртию на фестивале представляла Александра Муратдымова, единственная девушка-кузнец в республике.

- О фестивале я узнала весной. Мне позвонили и предложили поучаствовать. Задумка организаторов, конечно, удивила: создать огромные солнечные часы в виде карты России! Кузнецы со всей страны должны были подготовить из металла карту своего региона с коваными украшениями, а затем привезти эти части единого целого в Крым и собрать. Предложение для меня было неожиданным - я даже не спала целую ночь: думала, что и как лучше сделать, - поделилась Александра.

Теперь частичка Удмуртии, созданная руками Александры Муратдымовой, радует симферопольцев и гостей Крыма. Фото: личный архив героя публикации.

Теперь частичка Удмуртии, созданная руками Александры Муратдымовой, радует симферопольцев и гостей Крыма. Фото: личный архив героя публикации.

8 килограмм Удмуртии

Работы по установке всех регионов на единую большую карту велись больше двух недель, и в рамках празднования Дня народного единства она была представлена крымчанам.

- Для нашей прекрасной Удмуртии я выбрала женщину-лебедя из народных легенд, на фоне - солярный знак и цветы италмаса, - рассказывает мастер

Кузнецы со всей страны сделали по кусочку – карты своих регионов с коваными украшениями, а затем собрали их в единое цело

Кузнецы со всей страны сделали по кусочку – карты своих регионов с коваными украшениями, а затем собрали их в единое цело

Саму карту республики делали так: сначала вырезали лазером на станке очертания, затем в мастерской Александра уже делала для карты украшения. Когда все было готово, Удмуртию нужно было «доставить» в Симферополь.

- Карту мы везли с собой на поезде в чемодане с инструментами. Весит она 8 кг! - поделилась Александра.

Кстати, подобный фестиваль прошел впервые, это первый масштабный проект по кузнечному мастерству. Идея проведения принадлежит президенту Гильдии Кузнецов России Василию Кондурову.

Подробнее историю Александры Муратдымовой читайте в ближайшие дни на Комсомолке

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ИСТОЧНИК KP.RU

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